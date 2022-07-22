Военный комиссариат Рязанской области отметил 84-летие организации

22 июля Военный комиссариат Рязанской области отметил 84 года существования организации. Об этом сообщила пресс-служба администрации Рязани.

В торжественном мероприятии приняли участие главный федеральный инспектор по Рязанской области Михаил Максимов, заместитель председателя городской Думы Лариса Максимова, глава администрации города Рязани Елена Сорокина, военный комиссар Рязанской области полковник Олег Серкез.

«Служба в комиссариате требует определенных личностных качеств, четкой жизненной позиции и принципиальных установок. В военных комиссариатах служат настоящие патриоты, люди, преданные своему Отечеству. Сотрудники военных комиссариатов постоянно находятся в режиме мобилизации и готовы выполнить самые сложные задачи. В последние месяцы деятельность военкоматов приобрела особое значение», – отметила Елена Сорокина в приветственном слове.

Лучшие сотрудники военных комиссариатов Рязани и области получили региональные и муниципальные награды, Почетные грамоты и Благодарности.