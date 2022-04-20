Военный эксперт рассказал о задачах нового этапа военной операции на Украине

Российские военные перешли к так называемой изоляции театра боевых действий, рассказал «Известиям» в среду, 20 апреля, военный историк Дмитрий Болтенков.

– Российские военные силами оперативно-тактической авиации и высокоточным оружием наносят удары по украинским маршрутам подвоза, запасам материальных средств и пунктам управления. Это называется «изоляция театра боевых действий, — пояснил он.

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Болтенков уточнил, что так украинскую группировку в Донбассе отрезают от всей возможной помощи. Они не смогут получать пополнения, восполнять запасы материальных средств и т.д., что очень важно для успешного выполнения второй фазы операции. Чем лучше ВС РФ справятся с изоляцией, тем легче союзным войскам на земле будет громить украинские вооруженные формирования.

Как отметил эксперт, традиционно, российские военные подошли к решению этой задачи ответственной и качественно. Поражаются важные украинские объекты, не только в ближайшем тылу, но и на стратегическом уровне.

В частности, хороший пример — удар по логистическому центру ВСУ во Львове. Но, по мере развития второго этапа операции, основные удары будут концентрироваться на украинских объектах, расположенных близко к линии боевого соприкосновения, добавил военный историк.

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