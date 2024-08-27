Вторник, 27 августа, 2024

Военный эксперт рассказал, какие города скоро возьмет под контроль армия РФ

Автор: Алексей Самохин

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Фото: Минобороны РФ

По словам военного эксперта Андрея Клинцевича, Вооружённым силам России необходимо полностью освободить от украинских военных Гродовку, Красный Яр и Новогродовку. Об этом он рассказал NEWS.ru.

Он также отметил, что нужно взять под контроль ряд населённых пунктов, расположенных у реки Журавка. После этого российские войска перейдут к северной части вдоль реки Казенный Торец.

Эксперт пояснил, что сначала нужно полностью зачистить указанные населённые пункты, а затем, вероятно, мы перейдём к северной части вдоль реки Казенный Торец. Клинцевич предположил, что российские войска могут перерезать трассу между Покровском и Константиновкой — основную трассу М-32. Это можно сделать либо на перекрёстке, либо через Николаевку, чтобы обойти городскую агломерацию Покровск — Мирноград и перерезать сухопутные трассы. По словам эксперта, это позволит не допустить переброски резервов ВСУ с Константиновки.

С юга, как считает Клинцевич, наши группировки уже находятся на окраине Селидово. Он уверен, что мы будем брать под контроль этот населённый пункт, так как это автоматически окружит весь Кураховский куст.

Эксперт предположил, что наша группировка с юга дойдёт до Курахова, тогда ВСУ окажутся в тактическом мешке и им придётся выводить оттуда личный состав. Таким образом, группировка будет расширять своё внимание.

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