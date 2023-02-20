Военный историк рассказал о субмаринах для подводных беспилотников «Посейдон»

«Хабаровск» и «Белгород» — это уникальные подлодки и открытой информации по ним очень мало, рассказал «Известиям» военный историк Дмитрий Болтенков.

«К примеру, до сих пор даже неизвестен внешний вид «Хабаровска». Есть только общие схемы его корпуса. Предположительно, эта субмарина сможет погружаться на большие глубины. А вот «Белгород» предназначена для глубоководных исследований. В том числе она — носитель атомных глубоководных станций и подводных роботов. Обе субмарины упоминаются в проекте российского стратегического атомного подводного беспилотника «Посейдон». Считается, что «Белгород» будет испытательным стендом, а вот уже «Хабаровск» штатным носителем стратегических беспилотников», — объяснил он.

По словам эксперта, объединить эти субмарины в одну дивизию — вполне понятное и логичное решение. Это позволит грамотно обслуживать и эксплуатировать уникальные субмарины.

«В составе Северного флота уже есть похожее соединение — 29-я дивизия подводных лодок. В ее составе целый парк уникальных глубоководных систем, в том числе и атомных глубоководных станций, а также подводных-лодок носителей», — отметил Дмитрий Болтенков.

На Камчатке планируется сформировать новую дивизию подводных лодок. По словам источников «Известий» в военном ведомстве, в настоящее время вопрос формирования нового соединения «находится в проработке». На ее вооружение поступят две уникальные подводные лодки —«Белгород» и «Хабаровск», а также судно обеспечения. Строительство береговой инфраструктуры для кораблей и субмарин уже завершается. Задачи, которые, возможно, будут решать подлодки новой дивизии, не разглашаются. Подробнее читайте в материале «Известий»:

Морские боссы: на Камчатке создадут новую дивизию подводных лодок