Военные РФ уничтожили авиационный завод в Харькове

Российские войска в ходе очередного удара уничтожили в Харькове авиационный завод, на котором производились дроны-камикадзе, сообщает РЕН ТВ.

Удар нанесён вечером 7 февраля с использованием высокоточного оружия. После попадания на предприятии начался пожар, произошла серия взрывов.

По данным журналистов, также на заводе находился склад боеприпасов ВСУ, боекомплект сдетонировал.

РЕН отмечает, что на заводе модернизировали беспилотники, с помощью которых наносили удары по российским городам.