Военные песни можно услышать в Рязани на День Победы

Грядёт масштабное и важное торжество – 80-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне! И как поется во всем известной песне, это праздник со слезами на глазах. Давайте же узнаем, в каких локациях города и когда можно послушать проникновенные композиции того времени, а также ему посвященные.

7 мая, среда

– Танцфойе ДК «Приокский» в 14:00 примет гостей на праздничной программе, что объединит в себе вальсы и танго военных лет. Участники бала – активисты старшего поколения города. В рамках события состоится в том числе выступление любительского коллектива «Приокские росы». Что может быть одновременно красивее и трогательнее?

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8 мая, четверг

– Следующим днём, в 17:00, Летняя эстрада КДЦ «Октябрь» встретит всех желающих на праздничном концерте, участие в котором примут творческие коллективы и солисты учреждения вместе с артистами нашего города. Отзвуки великого подвига пронесутся через мелодии военных лет.

9 мая, пятница

– Вот мы и добрались до самой важной части программы. В сам День Победы мероприятий ожидается великое множество! Основная часть празднования пройдет на главной площадке торжества – площади Победы.

С 10:30 и до 12:00 там прозвучат друг за другом несколько концертов: хоровых коллективов и оркестра духовых инструментов, в том числе Рязанского государственного академического русского народного хора им. Е. Попова. В 12:30 ансамбль народной песни «Рязаночка» исполнит фрагмент мюзикла «Василий Теркин».

Далее, в 13:00 и 15:00 жители города смогут полюбоваться открытыми фестивалями хоровых и хореографических коллективов. В 16:30 наступит черед ансамбля «Крылатая пехота». С 19:00 и до 22:00 друг за другом выступят – Золотой тенор России Евгений Южин с оркестром русских народных инструментов, молодежный хор, сводный хор и хореографический ансамбль и Заслуженная артистка России Юта.

– Но не площадью Победы единой! Гуляя в праздник по Почтовой днём, с 12:00 до 15:00, можно будет застать театрализованную программу «Литературно-музыкальное посвящение Победе». На Лыбедском бульваре в это же время планируется народное караоке.

В 11:30 в Кремлёвском сквере состоится выступление Камерного оркестра Рязанской области «Песни военных лет». После, в 13:50, там же пройдет Бал Победы, а уже в 15:00 – концертная программа от победителей и призеров фестиваля «Студенческая весна».

Множество мероприятий запланировано и на Рязанской ВДНХ. С 16:00 до 18:00 там пройдут еще одна концертная программа и бал, и как раз-таки в 18:00 кульминацией празднования станет выступление Сергея Силакова «Десять песен Победы».