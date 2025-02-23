Военнослужащих, проходящих лечение в Рязанском военном госпитале поздравили с Днём защитника Отечества

Военнослужащих, которые проходят лечение в Рязанском военном госпитале поздравили с Днём защитника Отечества. Героев навестили волонтеры и первый заместитель Председателя Правительства Рязанской области Анна Рослякова.

Волонтеры регштаба #МЫВМЕСТЕ вместе с Волонтерами Победы, студентами РязГМУ и РГУ имени С.А. Есенина вручили подарки, а активисты «Движения Первых» передали открытки с теплыми словами от детей.

Анна Рослякова поздравила бойцов СВО и поблагодарила их за подвиги. Желаем нашим героям скорейшего выздоровления.