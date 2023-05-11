«Военкоры Русской Весны» рассказали об обстановке в зоне СВО

Телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил об обстановке в зоне СВО на вечер 11 мая.

Наши из-под Майорска сообщают, что никакие существенные контратаки там врагу провести не удаётся, ситуация там сейчас контролируемая.

Колонны из-под Харькова в направлении Белгородской области — пока ни о чем не говорят, дальнейшее движение колонн непонятно.

Под Белгородом ситуация сейчас в норме. Слухам о колоннах уже более недели.

Под херсонском фронте лодки ВСУ концентрируют постоянно, наши наблюдают, в данный момент никаких особо опасных движений не фиксируется.

На Запорожском фронте по всё также штатно: локальные боестолкновения и артиллерийские дуэли вдоль линии боевого соприкосновения.

Пока Бахмутский участок самый сложный — там наши тушат пожар прорывов.

На Кременной-Сватово «Отважные» и ЗВО продолжают продвижение и заваливают ВСУ тоннами снарядов.