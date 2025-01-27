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Специальная военная операция

Военкоры: российские военные прорываются к Днепропетровску

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Подразделения группировки войск «Центр» прорываются к Днепропетровской области с перспективой подойти к Днепропетровску, пишет телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«️На левом фланге Покровского направления подразделения группировки войск «Центр» продолжают мощное наступление», — говорится в публикации.

По данным военкоров, российские военные приближаются к границам региона и фактически взяли под контроль поселок Надеждинка, сейчас там идет закрепление.

Кроме того, Вооруженные силы России освободили значительную часть поселка Новоандреевка, а также атакуют Серебряное.

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ВСУ признают успехи российской армии на этом направлении.

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