Подразделения группировки войск «Центр» прорываются к Днепропетровской области с перспективой подойти к Днепропетровску, пишет телеграм-канал « Операция Z: Военкоры Русской Весны ».

«️На левом фланге Покровского направления подразделения группировки войск «Центр» продолжают мощное наступление», — говорится в публикации.

По данным военкоров, российские военные приближаются к границам региона и фактически взяли под контроль поселок Надеждинка, сейчас там идет закрепление.

Кроме того, Вооруженные силы России освободили значительную часть поселка Новоандреевка, а также атакуют Серебряное.

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ВСУ признают успехи российской армии на этом направлении.