Военкоры: российские военные прорываются к Днепропетровску

Подразделения группировки войск «Центр» прорываются к Днепропетровской области с перспективой подойти к Днепропетровску, пишет телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
По данным военкоров, российские военные приближаются к границам региона и фактически взяли под контроль поселок Надеждинка, сейчас там идет закрепление.
Кроме того, Вооруженные силы России освободили значительную часть поселка Новоандреевка, а также атакуют Серебряное.
ВСУ признают успехи российской армии на этом направлении.