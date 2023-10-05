Военкоры показали с близкого расстояния подбитый немецкий танк Leopard 2A6

Телеграм-канал «Военная хроника» опубликовал видео с подбитым немецким танком Leopard 2A6 в окопах ВСУ под селом Работино.

По словам автора сообщения, запись примечательна по нескольким причинам.

«Во-первых, с начала наступления известно, что украинские мехводы, обученные за рубежом (прежде всего в Германии), часто не справляются с управлением такой техникой, выезжают на минные поля или двигаются слишком медленно, вследствие чего танки быстро становятся целью для артиллерии или расчётов ПТУР.

Во-вторых, в ролике хорошо видно, что машина (предположительно, из состава 47-й бригады ВСУ „Магура“) прибыла для огневой поддержки подразделений, но была уничтожена вместе с пехотой, судя по всему, засевшей в окопах. Другой бронетехники в кадре не видно, что наводит на мысль об ограниченности использования танков Leopard 2 украинской армией.

Уничтожение танка и украинской пехоты на позициях в целом укладывается в концепцию „эластичной обороны“ ВС РФ на этом участке».