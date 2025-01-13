Военкоры пояснили, какие три задачи решает взятие Торецка (Дзержинска)

Телеграм-канал «Военная хроника» пояснил, какие три задачи решает взятие Торецка (Дзержинска).

— Западные эксперты официально попрощались с украинским Торецком и сообщили, что российская армия достигла самых северных окраин города. Теперь опасность российского наступления увеличивается для ВСУ в разы, а для ВС РФ взятый Торецк (Дзержинск) позволяет открыть окно возможностей для решения трёх ключевых задач, — пишет автор поста.

Во-первых, взятый город позволяет рассечь Покровский и Славянско-Краматорский участки, изолируя районы боевых действий. ВСУ будут вынуждены дёргать войска туда-сюда и неизбежно придётся выбирать, какой участок будет важнее.

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Во-вторых, падение торецкого укрепрайона усложняет для ВСУ удержание рубежей под Часовым Яром (который и так почти взят). Когда «сложится» и Часов Яр, произойдёт практически то же, что с Кураховым: в рулон скатается огромный кусок фронта, а ЛБС спрямится, облегчая продвижение.

В-третьих, параллельно с падением Часова Яра начнёт оформляться выход на Славянск/Краматорск, где сосредоточена крупная группировка украинской армии.

Уничтожение этой группировки позволит решить оперативно-стратегические задачи вроде выхода к Изюму и создание дополнительных угроз ВСУ в Харьковской области, а также позволит выйти на оперативный простор и ударить в сторону Павлограда в Днепропетровской области.