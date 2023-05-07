Военкор Пегов пояснил, почему контрнаступление ВСУ фактически началось

Военкор Семён Пегов считает, что контрнаступление ВСУ фактически началось. Об этом он написал в телеграм-канале WarGonzo утром 7 мая.
Пегов считает, что первая фаза контрнаступления — атаки на внутренние территории России.
Также он напоминает об атаке Кремля беспилотниками и подрыве машины Захара Прилепина.
Военкор уверен, что Киев террористическими актами подготавливает психологическую почву для рывка на фронте. Уязвимость — большой стресс для населения России, что выгодно киевским властям.
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