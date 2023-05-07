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Воскресенье, 7 мая, 2023

Военкор Пегов пояснил, почему контрнаступление ВСУ фактически началось

Военкор Семён Пегов считает, что контрнаступление ВСУ фактически началось. Об этом он написал в телеграм-канале WarGonzo утром 7 мая.

Пегов считает, что первая фаза контрнаступления — атаки на внутренние территории России.

— Где-то горят склады с порохом (дефицит БК напрямую связан и с порохом тоже). Кто-то поджигает в Екатеринбурге военкоматы, еще двое — попытались проникнуть на территорию воинской части в Новороссийске, — пишет корреспондент.

Также он напоминает об атаке Кремля беспилотниками и подрыве машины Захара Прилепина.

Военкор уверен, что Киев террористическими актами подготавливает психологическую почву для рывка на фронте. Уязвимость — большой стресс для населения России, что выгодно киевским властям.

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