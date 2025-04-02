Военкор Коц рассказал о двойном дежавю из-за ситуации в Белгородской области

Ситуация в Белгородской области напоминает две аналогии, когда ВСУ вели бесперспективные наступления и терпели крах, написал военкор Александр Коц в телеграм-канале.

«У меня ощущение двойного дежавю. Аналогия с событиями прошлого года в районе Казинки и Сподарюшино буквально плавает на поверхности», — отметил журналист.

По его словам, тогда противник был настроен серьезно, имел до 60 батальонов и три эшелона наступления. Однако ВСУ так и не дошли до Грайворона, хотя город уже «был поделен на сектора контроля» в одном из трофейных украинских планшетов.

«Завязли в приграничных селах, потеряли людей, технику и в итоге откатились. Просто разведка заранее вскрыла их приготовления, и хохла ждали», — уточнил Коц.

Вторая аналогия — попытка закрепиться в Крынках в Херсонской области. Теперь же украинских военных бьют в белгородском приграничье.

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Военкор считает, что цель ВСУ — затормозить продвижение ВС России в Сумской области и подготовить эшелонированную оборону.