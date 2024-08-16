Военкор Коц: Не оставляет ощущение, что хохол ударит где-то ещё

Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц предполагает, что ВСУ может нанести новый удар по России. Об этом он написал в телеграм-канале.

— Не оставляет ощущение, что хохол ударит где-то еще, — пишет Коц.

Автор обращает внимание, на то, что противник задействовал в Курской области в основном пехотную элиту, старые советские танки и легкобронированную технику.

— Мы пока не видели здесь ни Леопардов (а их еще десятки), ни Абрамсов, которые у противника все еще есть. Мы тут толком не видим авиацию, а F16 уже на Украине, — отмечает журналист.

Коц предполагает, что западную технику берегут для чего-то ещё. Один из возможных вариантов — удар по Энергодару с целью захвата Запорожской АЭС. Если Курск является лишь прикрытие, то масштаб основного удара должен быть куда значительнее.

Более вероятен, по мнению военкора, удар по Крыму, с атакой на мост и перешейки, и попыткой взять под контроль сухопутный коридор.