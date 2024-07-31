Водоём, в котором утонул касимовский подросток, не имел специальных знаков

Водоём в деревне Ашуково Касимовского района, в котором в июне утонул 15-летний подросток, на был оборудован знаками о запрете купания. Об этом сообщает телеграм-канал прокуратуры Рязанской области.

По факту гибели парня сотрудники прокуратуры провели проверку. Выяснилось, что карьер не включён в официальный список мест для купания Рязанской области. При этом запрещающих знаков на берегу не было.

Ведомство направило главе администрации Овчинниковского сельского поселения представление, нарушения устранены.

Также установлено, что в Касимове на реке Оке имеется необорудованное для купания место со свободным доступом. Приняты меры прокурорского реагирования. Правда, в пресс-релизе не уточняется, что это за меры.