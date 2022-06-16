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Четверг, 16 июня, 2022

Водителям мопедов, велосипедов и скутеров раздали памятки

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Татьяна Проводина

Водителям мопедов, велосипедов и скутеров раздали памятки

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Сотрудники областной ГИБДД с целью профилактики ДТП организовали раздачу листовок в магазинах вело- и мототранспорта. Об этом сообщает МВД.

Инспекторы призвали покупателей велосипедов и мототехники быть внимательными во время движения.

Аварии с участием мототранспорта нередко случаются из-за нарушений их водителей — например, неправильного расположения ТС на проезжей части или неверно выбранной скорости с учётом условий движения.

Водители и пассажиры мототехники рискуют серьёзно травмироваться при ДТП даже на небольшой скорости, особенно если не используют средства пассивной безопасности.

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