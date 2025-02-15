Водителей предупредили о «циклопах» на Южной окружной Рязани

На Южной окружной дороге Рязани монтируют новые комплексы фиксации нарушений. Об этом сообщает группа «Рязанский формат».

Автор поста называет их «циклопами» — камеры, похожие на глаз, устанавливают на двухметровом столбе. По его словам, установка таких приборов — способ наживы на автолюбителях, так как на безопасность они не влияют.

«Циклопы» появились на перекрёстке с улицей Нахимова, у магазина «Садовод» и у дороги на бывшую птицефабрику.

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— Что это конкретно, понять пока не удалось. Возможно, какой-то новый мобильный комплекс, а может, просто подставка для существующих. Будьте осторожней! — призывает автор сообщения.