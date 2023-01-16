Понедельник, 16 января, 2023
Татьяна Проводина

Водитель ВАЗа погиб в ДТП в Рязанской области

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Источник: Издательство "Пресса"

В Кораблинском районе в понедельник, 16 января, произошло смертельное ДТП. Подробности приводит издательство «Пресса» со ссылкой на старшего инспектора ДПС ГИБДД МО МВД Кораблинский Руслана Смирнова.

Всё случилось в 7:10 на 88-м километре трассы Рязань — Ряжск. За рулём ВАЗ-2114, ехавшего со стороны Ряжска в Рязань, находился 55-летний житель Скопинского района.

Водитель ВАЗа погиб в ДТП в Рязанской области

Перед поворотом возле села Пехлец его машина выехала на встречную полосу, где столкнулась с грузовиком Iveco под управлением рязанца 1985 года рождения.

Владелец легковушки скончался на месте. Пассажира ВАЗа госпитализирован в Кораблинскую межрайонную больницу. Водитель фуры не пострадал.

По факту случившегося ведётся проверка.

Водитель ВАЗа погиб в ДТП в Рязанской области

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