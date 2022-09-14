«Водитель в шоке»: в Ельце автомобиль с детьми провалился в яму

Утром во среду, 14 сентября, на пересечении улиц Октябрьской и переулка Мельничного в Ельце произошло ЧП с участием детей, пишет Липецк Медиа.

По словам очевидцев, автомобиль Chevrolet провалился в яму, образовавшуюся рядом с канализационным люком. На помощь пострадавшим пришел местный житель Алексей Третьяков.

«Девушка немного в шоке, но, самое главное, все живы и почти не пострадали – в отличие от авто», – отметил мужчина.

Липчанин считает, что водительница не заметила провал, поскольку еще вчера его оградили лентой, но утром ее уже не было.