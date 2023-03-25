Суббота, 25 марта, 2023
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Водитель, устроивший ДТП на площади Ленина в Рязани, был пьян

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Фото: vk.com/rzn_life_vk

Пресс-служба УМВД России по Рязанской области сообщила подробности ДТП, произошедшего на площади Ленина в Рязани.

25 марта около 01:25 водитель автомобиля «Ауди А6» без государственных регистрационных знаков, двигаясь с площади Ленина в сторону улицы Соборной, не справился с управлением, совершил наезд на бордюр и опору ЛЭП. В результате произошедшего автомобиль получил повреждения и остановился на проезжей части.

В это время на улице Почтовой находился пеший наряд Отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции УМВД России по Рязанской области. Полицейские подошли к автомобилю, убедились, что водитель не пострадал и не нуждается в медицинской помощи. Когда мужчина вышел из салона машины, полицейские заметили, что он имеет признаки опьянения. Гражданин не имел при себе документов, удостоверяющих личность, и документов на автомобиль.

На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции для выяснения обстоятельств случившегося. Оказалось, что за рулем автомобиля был 34-летний житель Рязани. В ходе проверки специализированным прибором выявлено, что в организме мужчины содержится 0,467 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Водитель, устроивший ДТП на площади Ленина в Рязани, был пьян

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