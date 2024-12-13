Водитель-рязанец насмерть сбил главу департамента Минобрнауки Чурилова

В Москве произошло трагическое ДТП: под колесами грузовика погиб Олег Чурилов, глава Департамента развития технологического предпринимательства и трансфера технологий Минобрнауки России. Авария случилась поздно вечером 11 декабря на Ленинградском проспекте, недалеко от спортивного комплекса «ВТБ-Арена», сообщает SHOT.

32-летний водитель грузовика Mercedes-Benz, выезжая задним ходом с территории спорткомплекса, не заметил пешехода. По данным СМИ, Чурилов стоял на проезжей части, где его сбил автомобиль. Пострадавшего доставили в Боткинскую больницу с тяжелыми травмами: множественными переломами, ушибом легких и сочетанной травмой. Медики несколько часов боролись за его жизнь, но утром 12 декабря он скончался.

Водитель грузовика, работающий в ООО «Транспортная компания «Жабский и Бевз», родом из Рязанской области. За текущий год на этот автомобиль было наложено 19 штрафов. В отношении компании составлен протокол по статье «Выпуск на линию транспортного средства, не зарегистрированного в установленном порядке, не прошедшего технический осмотр».

На данный момент меру пресечения для водителя еще не определили. Он заявил журналистам, что сожалеет о случившемся.

Олегу Чурилову был 51 год. Он занимал ключевой пост в Минобрнауки, курируя развитие технологического предпринимательства и трансфер технологий.

Коллеги и ведомство выразили глубокие соболезнования семье и близким.