Водитель не справился с управлением и спровоцировал ДТП в Клепиковском районе

В результате ДТП в Клепиковском районе Рязанской области пострадала женщина-водитель, сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.

В понедельник, 13 января, в 14:55 на 480-м километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо» 24-летний житель Саратовской области не справился с управлением автомобилем «Мицубиси Галант» и совершил столкновение с ВАЗ-2105. Травмы в результате аварии получила 45-летняя жительница района, управлявшая отечественным авто. Женщине потребовалась помощь медиков.

Сотрудники ГАИ проводят проверку.