Водитель из Тулы создал помеху, рязанский автомобиль улетел в кювет

11 сентября около 15:10 в Шиловском районе, на 121-м километре автодороги «Ряжск-Касимов-Нижний Новгород», произошло ДТП. Подробности сообщила пресс-служба УГИБДД Рязанской области.

По предварительным данным, 52-летний житель Тулы, управляя автомобилем ГАЗ, при выполнении разворота не убедился в безопасности манёвра, создав помеху автомобилю «Фольксваген Поло», за рулём которого находился 40-летний житель Рязанской области. В результате столкновения «Фольксваген» съехал в кювет и перевернулся.

Водитель «Фольксвагена» получил травмы, ему оказана медицинская помощь.

По факту аварии проводится проверка, все обстоятельства происшествия выясняются.