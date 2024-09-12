Четверг, 12 сентября, 2024

Водитель из Тулы создал помеху, рязанский автомобиль улетел в кювет

Автор: Алексей Самохин

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11 сентября около 15:10 в Шиловском районе, на 121-м километре автодороги «Ряжск-Касимов-Нижний Новгород», произошло ДТП. Подробности сообщила пресс-служба УГИБДД Рязанской области.

По предварительным данным, 52-летний житель Тулы, управляя автомобилем ГАЗ, при выполнении разворота не убедился в безопасности манёвра, создав помеху автомобилю «Фольксваген Поло», за рулём которого находился 40-летний житель Рязанской области. В результате столкновения «Фольксваген» съехал в кювет и перевернулся.

Водитель «Фольксвагена» получил травмы, ему оказана медицинская помощь.

По факту аварии проводится проверка, все обстоятельства происшествия выясняются.

Водитель из Тулы создал помеху, рязанский автомобиль улетел в кювет

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