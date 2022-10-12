Среда, 12 октября, 2022
Татьяна Проводина

Водитель иномарки пострадала в ДТП на улице Ленинского Комсомола в Рязани

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Фото пресс-службы Госавтоинспекции Рязанской области

В Железнодорожном районе Рязани 11 октября столкнулись две иномарки. Предварительные данные сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Рязанской области.

Дорожная авария произошла 11 октября около 19:10 возле дома 134/56 по улице Ленинского Комсомола. Столкнулись Datsun on-DO, за рулём которого находилась 52-летняя жительница областного центра, и Hyundai Solaris под управлением 42-летнего рязанца.

Водитель Datsun получила травмы, ей оказали медицинскую помощь. Проводится проверка происшествия.

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