Водитель иномарки пострадала в ДТП на улице Ленинского Комсомола в Рязани

В Железнодорожном районе Рязани 11 октября столкнулись две иномарки. Предварительные данные сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Рязанской области.

Дорожная авария произошла 11 октября около 19:10 возле дома 134/56 по улице Ленинского Комсомола. Столкнулись Datsun on-DO, за рулём которого находилась 52-летняя жительница областного центра, и Hyundai Solaris под управлением 42-летнего рязанца.

Водитель Datsun получила травмы, ей оказали медицинскую помощь. Проводится проверка происшествия.

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