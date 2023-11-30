Четверг, 30 ноября, 2023
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Водитель «Форд Фокус» погиб в столкновении с фурой на трассе М5

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В результате ДТП на трассе М5 в Сасовском районе Рязанской области погиб водитель легковушки, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

29 ноября в 12.45 на 394-м километре автодороги 65-летний житель Саратовской области, управляя автомобилем «Форд Фокус», совершил столкновение с грузовым автомобилем «DAF FT XF 105 460» под управлением 54-летнего жителя Смоленской области.

От полученных травм водитель из Смоленской области скончался.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку, обстоятельства аварии устанавливаются.

Водитель «Форд Фокус» погиб в столкновении с фурой на трассе М5

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