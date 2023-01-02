Во вторник на дорогах Рязанского региона сохранится гололедица, местами сильная

Во вторник, 3 января, в Рязанской области ожидается облачная с прояснениями погода. Прогноз синоптиков приводит региональный главк МЧС.

Ночью местами пройдёт небольшой снег, в дневные часы — мокрый снег и дождь. Местами возможны гололёд и налипание мокрого снега.

На территории Рязанского региона сохранится гололедица, местами сильная. Скорость юго-западного ветра составит от 6 до 11 м/с.

В ночные часы воздух остынет до 1-6 градусов ниже ноля, днём прогнозируется от ноля до плюс пяти градусов.

Напомним: сегодня на обледеневшей дороге недалеко от рабочего посёлка Тума в кювет опрокинулся легковой автомобиль.