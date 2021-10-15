Во время пожара на Интернациональной пострадал человек

Во время пожара на улице Интернациональной в Рязани пострадал человек, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

Сообщение о возгорании поступило в четверг, 14 октября, в 21.46. Загорелась трёхкомнатная квартира в 9-этажном жилом доме. На место происшествия выехали 4 пожарных автомобиля, 11 человек личного состава Государственной противопожарной службы.

Огнём повреждена мягкая мебель в одной из комнат. Площадь возгорания составила 2 квадратных метра. Один человек пострадал, трое спасены.

Причина пожара и ущерб устанавливаются.