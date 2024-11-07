Во время пожара в Шацке эвакуировано 25 человек, в Сараях сгорел дом

Во время пожара в Шацке эвакуировано 25 человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.

Сообщение о возгорании на улице Свободы поступило в 01:48. В тушении пожара участвовали 7 человек, 2 единицы техники. В 02:15 пожар был локализован, в 02:30 ликвидирован.

В результате пожара повреждена квартира и кладовка на площади около 20 кв.м., эвакуировано 25 человек.

Ещё одно ЧП случилось в посёлке Сараи. Там огнём уничтожен 1 жилой дом и 2 хозяйственные постройки. В тушении участвовали 8 человек, 2 единицы техники.