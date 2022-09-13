Во время пожара на улице Чкалова в Рязани пострадал 10-летний ребёнок

Во время пожара в жилом доме на улице Чкалова в Рязани эвакуировали 30 человек, в том числе 5 детей. Спасён и госпитализирован ребёнок. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.

Мальчика 2012 года рождения госпитализировали.

Сигнал о пожаре на третьем этаже жилого дома поступил 13 сентября в 19.13. В 19.36 возгорание локализовали на площади 10 квадратных метров, в 19.40 объявлена ликвидация пожара.

Огнём повреждена кухня. Причина возгорания устанавливается.

По словам соседки, в квартире, где случился пожар, живут дедушка с внуком.