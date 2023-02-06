Во Владимирской области произошла авария с двумя погибшими

Поздно вечером 5 февраля в Судогодском районе произошла авария со смертельным исходом для двух человек, рассказали очевидцы порталу «Про Город».
В региональном ГУ МЧС уточнили, что автомобили столкнулись на 70-м километре трассы «Владимир – Муром – Арзамас» у деревни Колычево.
На опубликованных в Сети кадрах видно, что у одной из машин смяло переднюю часть кузова. Свидетели говорят о лобовом столкновении, погибли двое.
Четыре спасателя деблокировали пострадавших. На месте также работали медики и сотрудники ГИБДД.
Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзен, Telegram