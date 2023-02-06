Понедельник, 6 февраля, 2023
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Во Владимирской области произошла авария с двумя погибшими

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Поздно вечером 5 февраля в Судогодском районе произошла авария со смертельным исходом для двух человек, рассказали очевидцы порталу «Про Город».

В региональном ГУ МЧС уточнили, что автомобили столкнулись на 70-м километре трассы «Владимир – Муром – Арзамас» у деревни Колычево.

На опубликованных в Сети кадрах видно, что у одной из машин смяло переднюю часть кузова. Свидетели говорят о лобовом столкновении, погибли двое.

Четыре спасателя деблокировали пострадавших. На месте также работали медики и сотрудники ГИБДД.

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