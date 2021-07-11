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Воскресенье, 11 июля, 2021
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Во Владимире популярный кинотеатр приостанавливает показ фильмов

7info7
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С 12 июля кинотеатр «РусьКино» во Владимире приостанавливает показ фильмов. Сообщение об этом появилось на официальном сайте развлекательного учреждения.

Другой кинотеатр «Киномакс-Буревестник» работу продолжит. Но чтобы попасть на сеанс, необходимо предъявить сертификат о вакцинации или ПЦР-тест с отрицательным результатом на коронавирус.

Отметим, что с понедельника во Владимире начинает действовать ряд коронавирусных ограничений. Ходить в кафе, рестораны и бары, посещать салоны красоты и спа, фитнес-центры, кинотеатры и другие общественные места смогут только вакцинированные граждане, либо те, у кого на руках есть ПЦР-тест.

С 15 июля ограничения коснутся и гостиниц. Они также будут требовать от постояльцев сертификат о сделанной прививке или ПЦР-тест.

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