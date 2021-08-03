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Вторник, 3 августа, 2021
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Во Владимире осудили мужчину за кражу коньяка и ранение полицейского

Кристина Белова
Во Владимире осудили мужчину за кражу коньяка и ранение полицейского
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Во Владимире назначали наказание 21-летнему мужчине за попытку зарезать полицейского и кражу двух бутылок коньяка. Ранее он уже был судим, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Мужчина находился в розыске из-за кражи спиртного. Полицейский заметил преступника и предложил пройти в отделение. Виновный отказался и ударил сотрудника рукой по голове, после чего попытался скрыться. 

Полицейский догнал мужчину, но получил удары ножом в шею и лицо.

Суд назначил наказание в виде 5 лети и 6 месяцев лишения свободы в колонии строго режима.

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