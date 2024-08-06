Внука обвиняют в убийстве 85-летней жительницы Башкирии

Зианчуринским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Башкортостан завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Зианчуринского района по обвинению в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).

25 июля 2023 года в правоохранительные органы обратилась женщина с заявлением о безвестном исчезновении ее 85-летней матери, которая жила в деревни Идяшеово вместе со своим внуком. Когда дочь приехала навестить мать, дома не оказалось ни пожилой женщины, ни сына заявительницы. Также пропали 2 коровы, которых держала женщина. Когда мать связалась с сыном спросить о бабушке, он пояснил, что отвез ее в село Исянгулово для организации надлежащего ухода, но куда именно не сказал, после чего перестал выходить на связь.

Проведенными следственно-оперативными мероприятиями 30-летний мужчина был обнаружен в Уфе, где подрабатывал разнорабочим. В ходе допроса первоначально он пояснил, что его бабушка скончалась, а он, опасаясь уголовной ответственности, спрятал ее тело в морозильный ларь на территории домовладения, продал коров и уехал в Уфу.

В ходе осмотра домовладения тело потерпевшей было обнаружено. При проведении судебно-медицинской экспертизы у женщины установлены телесные повреждения, свидетельствующие о криминальном характере смерти.

После предъявления собранных доказательств, обвиняемый сознался, пояснив, что в июле 2023 года в один из дней вернулся домой в состоянии алкогольного опьянения, где между ним и бабушкой произошел конфликт во время которого он нанес ей несколько ударов руками и ногами по голове и другим частям тела. Наутро мужчина обнаружил, что пожилая женщина не подает признаков жизни и решил спрятать тело.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.