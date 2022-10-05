Среда, 5 октября, 2022
Татьяна Проводина

Вневедомственная охрана Росгвардии в Рязани подвела итоги работы за 9 месяцев 2022 года

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В областном Управлении Росгвардии подвели итоги работы подразделений вневедомственной охраны за 9 месяцев текущего года.

Сотрудники вневедомственной охраны с начала года задержали 82 граждан, которых подозревают в совершении преступлений, пресекли свыше 6700 административных правонарушений и установили местонахождение 56 человек, находящихся в розыске.

С начала 2022 года сотрудниками Росгвардии пресечено свыше 150 правонарушений на охраняемых объектах. Не допущено ни одной кражи.

В настоящее время в регионе под защитой подразделений вневедомственной охраны находится больше 3300 объектов, свыше 2,5 тысяч мест проживания и хранения имущества граждан, а также 46 транспортных средств физических и юридических лиц.

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