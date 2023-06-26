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Влияние алкоголя на иммунную систему

Татьяна Проводина
Image by Freepik

Микробы и бактерии повсюду, но иммунная система организма устроена таким образом, чтобы обеспечивать эффективную защиту от микроорганизмов и посторонних веществ, которые могут вызвать заболевание.

Избыток алкоголя, однако, ослабляет иммунную систему, делая организм гораздо более легкой мишенью для атак патогенов: осознание возможного воздействия алкоголя на нашу иммунную систему может помочь нам обдумать свое отношение к алкоголю.

Алкоголь подавляет иммунную систему как в ее врожденных, так и в приобретенных компонентах. При хроническом приеме, т.е. настойчиво с течением времени, снижает способность лейкоцитов окружать и уничтожать опасные бактерии. Кроме того, избыток алкоголя препятствует выработке цитокинов, вызывая их избыток или дефицит. А избыток цитокинов может повредить ткани, в то время как их дефицит открывает двери для развития инфекций. Хронический алкоголизм также подавляет развитие Т-лимфоцитов и может сделать NK-клетки неспособными атаковать раковые клетки. Редукция этой функции повышает уязвимость к бактериям и вирусам и снижает способность разрушать раковые клетки.

С ослабленной иммунной системой хронический алкоголик подвержен с большей вероятностью заражению и развитию таких заболеваний, как пневмония и туберкулез, может приводить к развитию. Имеются также данные, связывающие повреждение иммунной системы алкоголем с повышенной восприимчивостью к ВИЧ-инфекции, которая быстрее развивается у хронически пьющих, уже заразившихся вирусом.

Даже единичный избыток алкоголя может поставить под угрозу иммунную систему, хотя и ненадолго. Употребление алкоголя до опьянения может снизить способность вырабатывать цитокины, которые отвечают за борьбу с инфекциями через воспалительный процесс. Без воспалительных реакций возможности защиты от бактерий сильно снижаются. На самом деле было показано, что после похмелья замедление выработки цитокинов может снизить способность бороться с инфекциями даже на 24 часа.

В настоящее время научному сообществу неизвестно, помогают ли воздержание, снижение потребления или другие меры обратить вспять воздействие алкоголя на иммунную систему, однако важно помнить, что отказ от алкоголя сводит к минимуму воздействие на иммунную систему, особенно когда есть вирусная или бактериальная инфекция.

Зав отделом, врач ГБУ РО «Центр общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий» Никитина Наталья Сергеевна

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