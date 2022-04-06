Власти Воронежской области прокомментировали падение неизвестного объекта

Правительство Воронежской области прокомментировало инцидент с падением в болото неизвестного объекта возле поселка Дракино Лискинского района. Информация появилась в Telegram-канале властей.

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По официальным данным, ЧП не связано с ситуацией на Украине. Пострадавших в результате случившегося нет.

Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы. Ситуация находится на контроле у губернатора области.

По информации «Ъ-Черноземье», после падения объекта раздался взрыв, в одном из соседних домов выбило стекла.