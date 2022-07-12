Власти Петербурга советуют носить маски в общественных местах

РИА Новости. Власти Санкт-Петербурга напомнили, что COVID-19 не ушел окончательно и рекомендовали носить маски в общественных местах, а также призвали жителей вакцинироваться, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.

«Позаботьтесь о себе и своих родных, пройдите ревакцинацию! В общественных местах рекомендуем использовать маски: не дайте вирусу еще одного шанса», — отметил губернатор Петербурга Александр Беглов, слова которого приводятся в сообщении.

В настоящее время в Петербурге сняты практически все ограничения по коронавирусу. Жители и гости города свободно посещают театры, музеи, ходят на выставки и на концерты. Однако отмечается, что COVID-19 не ушел окончательно.

«К сожалению, вирус не ушел окончательно. Он по-прежнему представляет угрозу. В некоторых странах вновь начался серьезный рост заболевания. Сейчас время отпусков, петербуржцы уезжают в отпуск в другие города и страны. К нам приезжают туристы. Необходимо обезопасить себя. Вакцинация и ревакцинация снижает риск заболеть или получить осложнения», — говорится в сообщении.

В Петербурге вакцинация от коронавируса началась полтора года назад. За это время более 3 миллионов жителей привились и тем самым помогли разорвать цепочку заражений, замедлить распространение вируса. Работали стационарные и мобильные пункты вакцинации. В конце января этого года в городе действовали 56 мобильных пунктов и 190 стационарных.

В настоящее время в Северной столице работают пять мобильных пунктов вакцинации, а также стационарные — 181 для взрослых и 92 для детей.