Власти намерены вдвое увеличить количество ярмарок в России

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Минпромторг направил в регионы письмо с указанием активировать ярмарочную торговлю и как минимум вдвое увеличить число таких мероприятий — до 80 тыс. ярмарок в год. Это позволит дополнительно вовлечь в оборот продукцию хозяйств граждан и мелких производителей. Помимо экономического эффекта, такой шаг благотворно отразится на ценах, рассказал «Известиям» замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

Он напомнил, что в прошлом году из-за пандемии ярмарки в регионах проводили гораздо реже. Поэтому в министерстве сочли важным не только выйти на доковидный уровень, но и увеличить в два раза количество ярмарок по сравнению с 2019 годом. Тогда в регионах провели порядка 40 тыс. ярмарок.

Замминистра добавил, что при условии хорошего урожая цены на овощи будут снижаться до уровня предыдущих лет уже с конца июля. Минсельхоз, торговые сети и союзы производителей овощей подтверждают этот прогноз, сказал Виктор Евтухов.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Борщевой добор: Минпромторг попросил регионы увеличить число ярмарок.