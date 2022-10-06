Владислав Зотов вступил в должность директора «Соснового бора»

Руководителем «Сосновым бором» стал Владислав Зотов. Как сообщает «Новая газета», в должность директора бывший главврач роддома №1 вступил 29 сентября.

Владислав Зотов родился в 1973 году в Дербент, окончил Рязанский медуниверситет. В 2000-2011 годах работал акушером-гинекологом в больнице №10, а позже был замом главного врача в Рязанской районной больнице. В 2016 и 2017 годах Владислав Зотов возглавлял Городскую станцию скорой помощи. До сентября 2022 года занимал пост главврача рязанского роддома №1.

На базе обанкротившегося санатория планируется открыть многопрофильный социально-реабилитационный центр с таким же названием. Реконструкция началась в 2019 года и до сих пор не завершена.

Государственное автономное учреждение зарегистрировали в тот же день, что и назначили директора. Учредитель социально-реабилитационного центра «Сосновый бор» – Рязанская область. Новое учреждение будет в подчинении министерству соцзащиты региона.

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