Владимир Колокольцев встретился с врио председателя Российского Совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск Николаем Овчинниковым

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев встретился с временно исполняющим обязанности председателя Российского Совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск генерал-полковником полиции в отставке Николаем Овчинниковым, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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На внеочередном заседании Российского Совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск Николай Овчинников единогласно избран на должность временно исполняющего обязанности председателя Совета. Ранее организацию возглавлял генерал-полковник внутренний службы Иван Шилов, который ушел из жизни в декабре 2021 года.

Владимир Колокольцев и Николай Овчинников обсудили перспективы дальнейшего развития и актуальные вопросы деятельности ветеранской организации, в том числе касающиеся оказания всесторонней помощи пенсионерам МВД, членам их семей, семьям погибших сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих внутренних войск.

«Министр подчеркнул, что ветераны вносят неоценимый вклад в деятельность органов внутренних дел, передают свой многолетний опыт молодым специалистам, оказывают помощь в профилактической и воспитательной работе с молодежью», – сказала и Ирина Волк.

Справочно: Николай Александрович Овчинников прошел путь от следователя Восточно-Сибирского следственного отделения транспортной милиции МВД СССР до статс-секретаря – заместителя Министра внутренних дел Российской Федерации.

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Возглавлял Управление внутренних дел города Екатеринбурга, Главное управление по борьбе с организованной преступностью Службы криминальной милиции МВД России. Руководил Департаментом по борьбе с организованной преступностью и терроризмом МВД России и Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств – участников Содружества Независимых Государств.

Николай Овчинников был депутатом Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации третьего созыва.

Награжден государственными и ведомственными наградами, имеет почетное звание «Заслуженный юрист Российской Федерации».