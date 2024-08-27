Влад Череватый и Олег Шепс найдут себе новых соперников для «Битвы сильнейших»

7 сентября в 18:30 состоится премьера второго сезона проекта «Экстрасенсы. Реванш» (16+), в котором самые сильные участники «Битвы экстрасенсов» сразятся за место во втором сезоне проекта «Экстрасенсы. Битва сильнейших». Они вновь бросят вызов себе, своим способностям и конкурентам, чтобы в итоге оказаться в числе тех, кто кладет на весы все, ради «золотой руки» . В новом сезоне «Реванша» зрители увидят не только новых неожиданных участников, но и новых членов жюри.

Судейские кресла во втором сезоне проекта «Экстрасенсы. Реванш» займут победители первого сезона «Битвы сильнейших» Олег Шепс и Влад Череватый. Два идейных противника с разными подходами к эзотерике будут искать себе достойных соперников, с которыми сразятся во второй «Битве сильнейших». Компанию им составят ведущие «Битвы» — Илья Ларионов и Вера Сотникова.

Олег Шепс, медиум, победитель проекта «Экстрасенсы. Битвы сильнейших»: «Влад все так же остаётся моим идейным противником, так как наши взгляды на магию и использование её для помощи людям в корне разнятся. Спорили мы довольно часто, но были и случаи, когда наши мнения совпадали. Каждый из нас побывал в роли и хорошего, и плохого полицейского. Всё это рождалось в моменте. У каждого появились свои фавориты и свои аутсайдеры. В “Реванше” от твоего решения зависит дальнейшее нахождение участника в проекте, и это большая ответственность».

Влад Череватый, победитель проекта «Экстрасенсы. Битва сильнейших» : «Так получилось, что часто именно за мной был решающий голос, от которого зависело дальнейшее нахождение экстрасенсов на этом проекте. Да, и было такое, что участники покидали проект, потому что я им ставил оценку, не дающую возможность двигаться дальше. На мне в этом проекте, моментами, лежала очень большая ответственность в принятии решений. У нас были и споры, и конфликты. Это то, что всегда происходит в “Реванше” . Я и Олег очень разные. И в плане работы, и в своем видении и в своих видениях. Без споров было просто невозможно. Во втором сезоне будет просто шквал эмоций!»

Илья Ларионов, ведущий шоу «Битва экстрасенсов»: «Если провести аналогию с велосипедом, то в первом сезоне мы изучали его устройство, примерялись к рулю, сиденью, педалям. Во втором мы все вместе сели на него и просто помчали вперед. Причем для Влада и Олега зачастую это велосипед был без сидушки! Во втором сезоне мы наполняли проект какими-то бомбическими взаимодействиями между членами жюри, между участниками. Было очень много провокаций и эмоциональных качелей. Этот «Реванш» можно будет смотреть и пересматривать, так как он будет давать зрителю море эмоций, вокруг каждого испытания кипели страсти. Меня в очередной раз удивил Влад Череватый и то, как он раскрылся на этом проекте. В этом сезоне я решил для себя разделять роль Ильи, роль Ильи-ведущего «Битвы» и роль Ильи-члена жюри «Реванша». Все эти роли разные. Несмотря на личные симпатии, в первую очередь, я старался исполнять свой долг, как член жюри и нести это нелегкое бремя. И зритель увидит это по моим оценкам».

В каждом выпуске испытания проходят по трое участников. Лучшие из них, по мнению членов жюри, проходят в полуфинал, а затем и в финал, где состоится борьба за звание самого сильного экстрасенса. В битве за “Битву сильнейших” примут участие самые сильные участники проекта, которые так и не смогли набрать достаточное количество голосов зрителей для победы. Зрители вновь увидят Ангелину Изосимову, Елену Ивашину и Ольгу Якубович, а также Александра Сакова, Викторию Комахину, Ариэля Гранта и многим других. Также во второй сезон придёт тот, кто быть там не должен.