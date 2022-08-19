 Виталий Попов: V Международный форум древних городов — главное событие научной и культурной жизни Рязани

19 августа на пресс-конференции для журналистов министр культуры Рязанской области Виталий Попов анонсировал топовые события предстоящего V Международного форума древних городов «Нарядный мир».

Август будет главным месяцем научной и культурной жизни Рязани благодаря V Международному форуму древних городов «Нарядный мир».

Центральным тематическим направлением форума станет народный костюм, его прошлое, настоящее и будущее.Тема костюма отражена в концепции всех мероприятий форума.

Важными историческими вехами выступят 200 –летие с начала раскопок на городище Старая Рязань и 870-летие Касимова.

Форум сохранит международный формат. В мероприятии примут участие более 100 древних городов из 22 стран. Площадкой для международного диалога станет «Мировое кафе», которое соберёт зарубежных партнеров из Беларуси, ЛНР, Армении, Узбекистана, ФРГ и Франции.

Форум начнётся с акции «Культурный десант». Активисты, волонтёры и работники культуры проведут субботники на территории объектов культурного наследия.

Символично, что в рамках года культурного наследия народов России в Рязанской областной библиотеке имени Горького пройдут выставочные, дискуссионные и аналитические мероприятия по разработке всероссийского культурно-просветительского маршрута по местам бытования традиционных народов России, их культуры, художественных промыслов и ремёсел «Многоликая Россия».

Культурная программа форума многообразна и интересна.

В церемонии торжественного открытия примет участие легендарный коллектив Государственный академический русский народный хор им. М. Е. Пятницкого.

В рамках V фестиваля национального искусства «Рязанский хоровод» выступят коллектив республики Беларусь «Ансамбль песни и танца «Белые росы» и коллектив Удмуртского театра фольклорной песни и танца «Айкай».

На главной сцене Лыбедского бульвара состоится показ оперы Н. А.Римского-Корсакова «Царская невеста». В постановке примут участие блистательные солисты музыкальных театров, Губернаторский симфонический оркестр. Внимание зрителей также привлечёт великолепный костюмный ряд.

В мультимедийном комплексе на Лыбедском бульваре пройдёт премьера спектакля «Житие одной бабы», который познакомит зрителей с произведениями Лескова.В спектакле будут использованы традиционные народные костюмы Рязанской и Тамбовской губернии, а также показаны фрагменты обрядов ремесленного процесса и фольклорные элементы.

Впервые в рамках форума древних городов пройдёт фестиваль визуальных искусств «Узорная нить». Специальным гостем фестиваля станет Лариса Маттейссен — путешественница, гид и автор самого уникального блога о Непале.

И ещё одно уникальное событие – фестиваль лоскутной моды «Шили-были и носили». Зрителей ждёт насыщенная культурная программа, дефиле в костюмах, выполненных в технике лоскутного шитья, творческие лаборатории и мастер-классы.

Полем для творческих экспериментов станет фестиваль «ЭТНО-МОЗАИКА», который также пройдёт впервые. На нескольких площадках города будет работать межмузейный проект с одноимённым названием. Зрители познакомятся с интерпретациями современных мотивов народного костюма и актуальными тенденциями моды в национальном стиле.

Во время форума пройдёт межрегиональный пленэр «На взмахе кисти». Самые интересные люди и события окажутся не только в объективах фотокамер, но и станут частью произведений искусства.

На Лыбедском бульваре будут работать ремесленные и сувенирные ряды «Лыбедь нарядная».

Рязанцы и гости города смогут не только приобрести сувениры и угощения, но и посетить мастер-классы от мастеров художественных и народных промыслов.

Подробная программа форума доступна на сайте www.drevniegoroda.ru, 7info.ru, а также в ВК.