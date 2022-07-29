V Международный Форум древних городов: программа самого яркого события этого лета в Рязанской области

С 24 по 27 августа в Рязани в пятый раз пройдёт Международный Форум древних городов. Спустя два года мероприятия Форума пройдут в допандемийном оффлайн-формате. Форум- это обширная научная, деловая, образовательная и культурная программы. Но в нашей публикации мы остановимся на самых интересных для рязанцев и гостей города событиях.

В день начала форума, 24 августа, начнутся научные мероприятия форума. Пройдёт десант волонтёров культуры в муниципальных образованиях, а на Лыбедском бульваре начнёт работу Мультимедийный комплекс, где можно будет увидеть лучшие короткометражные фильмы и фото Международного фестиваля визуальных искусств «Узорная нить»

25 августа полюбоваться красотой ремесленных поделок и приобрести их на память обязательно смогут те, кто посетит сувенирные ряды на Лыбедском бульваре. Там же, на Лыбедском бульваре, ожидается яркое дефиле народных костюмов в рамках фестиваля лоскутной техники «Шили-были и носили» (6+). Невероятные впечатления зрителям подарит концерт ансамбля танца, музыки и песни «Белые росы», который состоится в рамках фестиваля «Рязанский хоровод» (Рязанская областная филармония, 6+). А ещё можно полюбоваться современным этническим дизайном костюмов в Рязанском художественном музее (6+).

Поистине уникальной станет встреча с Ларисой Маттейссен, путешественницей, гидом и автором самого уникального блога о Непале. Рязанцам она покажет свой новый фильм «Отпечатки племени Тхару» в Мультимедийном комплексе (12+).

Затем в Мультимедийном комплексе состоится показ спектакля по мотивам произведений С. Н. Лескова «Житие одной бабы» (6+).

Важным событием вечера станет церемония открытия Форума на главной сцене на Лыбедском бульваре. Главный гость — Государственный академический русский народный хор имени М. Е. Пятницкого (6+).

Не уступит по насыщенности и программа 26 августа. Продолжат свою работу сувенирные ряды, а гостям подарят впечатления мероприятия фестивалей «Рязанский хоровод», «Узорная нить», «Это-мозаика». На главной сцене Лыбедского бульвара ожидается концертная программа «Хоровод кремлей» (6+), в Областном методическом центре — творческая мастерская «Синтез культур» (6+). Завершится фестивальный день показом оперы «Царская невеста» (12+).

Завершится Международный Форум древних городов торжественным шествием и гала-концертом 27 августа. Также в этом день пройдёт много развлекательно-культурных мероприятий. Подробнее ознакомиться с программой форума можно ниже:

Официальный хештег форума — #ФорумНарядныйМирРязань

За изменениями и дополнениями в программе следите на сайте и в группе Форума древних городов.