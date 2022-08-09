«ЭТНО-МОЗАИКА» соберёт на рязанской земле более ста участников древних городов

С 24 по 27 августа в Рязани в пятый раз пройдёт Международный Форум древних городов.



В рамках форума 24 августа в Рязанском государственном областном художественном музее им. И. П. Пожалостина откроется Межрегиональный фестиваль дизайна современной одежды и текстиля по русским народным мотивам «ЭТНО-МОЗАИКА», который пройдёт до 7 сентября.

Фестиваль объединит выше ста участников из различных городов России, занимающихся русским народным костюмом – уникальным художественным явлением, богатейшие традиции которого продолжают вдохновлять художников.

Конкурсные работы можно будет увидеть на выставках, которые пройдут в зданиях Рязанского художественного музея по адресам ул. Свободы, д.57 и ул. Есенина 112.

На первой экспозиции будут выставлены работы, выполненные в технике ткачества и ручной набойки, с применением традиционной отделки вышивкой и кружевом.

Во втором выставочном павильоне будут представлены фантазийные работы дизайнеров на тему народного искусства в современном костюме и тканях. Также будет представлен дизайнерский интерьерный текстиль.

Среди участников фестиваля заявлены представители Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии им. А.Л. Штиглица, московской государственной художественно-промышленной академии им. С.Г. Строганова, ивановского государственного политехнического университета, а также региональных предприятий — «Труженица» и «Кадомский вениз».

Помимо конкурсных работ выставки дополнят аксессуары, выполненные в технике горячей эмали, а также произведения живописи на тему народного костюма.



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