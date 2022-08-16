На Фестиваль визуальных искусств «Узорная нить» поступило более 200 работ

15 августа 2022 года завершился прием заявок на Фестиваль визуальных искусств «Узорная нить», который поддерживает Президентский фонд культурных инициатив.

На конкурс поступило более 200 работ в номинациях «Фотоискусство» и «Видеоискусство».

Лучшие фотографии и видеоролики примут участие в итоговой выставке, которая пройдет на Лыбедском бульваре с 24 по 27 августа в рамках V Международного форума древних городов.

В настоящее время экспертная комиссия в составе заслуженного деятеля PHOTOART, EFIAP/S, вице-президента Творческого Союза «Фотоискусство», представителя и координатора в России Международной федерации фотоискусства и ряда других международных фотографических организаций Сергея Майорова, члена Союза фотохудожников России Андрея Павлушина, председателя Рязанской организации Союза фотохудожников России Анатолия Осипенкова, искусствоведа Владислава Евневича, киноведа, кинокритика, научного сотрудника Государственного музея кино Дарьи Борисовой проводит оценку заявленных работ, по итогам которой выберет победителей.

Среди основных критериев – оригинальность идеи, художественный уровень и содержание работы, мастерство участника, а также соответствие фото или видео требованиям и тематике Фестиваля.

#ФорумНарядныймирРязань

#ПрезидентскийФондКультурныхИнициатив

#УзорнаяНить