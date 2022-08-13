Виталий Попов станет директором музея-заповедника Рязанский кремль — СМИ

Министр культуры Рязанской области Виталий Попов в скорой времени покинет должность и возглавит музей-заповедник Рязанский кремль. Об этом сообщается «Новая газета Рязань».

По данным СМИ, Попов принял участие в прошедшей 12 августа в Департаменте музеев Минкульта РФ защите концепций развития музея-заповедника. Это необходимая процедура, так как Кремль — музей федерального значения.

Вместе с Поповым участие в конкурсе принимает директор музея-заповедника «Зарайский кремль» Кирилл Кондратьев из Подмосковья. Его кандидатуру журналисты называют технической.

Виталий Юрьевич Попов

Родился 22 июля 1971 года в р.п. Старожилово Рязанской области.

Образование:



Окончил в 1994 году Рязанское музыкальное училище им. Г.и А.Пироговых по специальности «фортепиано», квалификация «преподаватель, концертмейстер»;



Окончил в 2000 году Астраханскую государственную консерваторию по специальности «Фортепиано», квалификация «Концертный исполнитель. Артист камерного ансамбля. Концертмейстер. Преподаватель»;



В 2003 году окончил Аспирантуру при Астраханской государственной консерватории по специальности педагог высшей школы, концертный исполнитель»;



В 2010 г. прошел профессиональную переподготовку по программе «Государственное и муниципальное управление».

С августа 1994 по апрель 2007 преподавал в Рязанском музыкальном училище имени Г.и А. Пироговых.

С августа 1998 по ноябрь 2004 исполнял обязанности заместителя директора по воспитательной работе Рязанского музыкального училища имени Г.и А.Пироговых.

С апреля 2007 по сентябрь 2009 возглавлял сектор, а затем отдел организации досуга управления культуры и искусства администрации города Рязани.

В сентябре 2009 назначен на должность государственной гражданской службы — начальник отдела по координации деятельности организаций культуры и искусства комитета по культуре и туризму Рязанской области.

В сентябре 2011 года назначен исполняющим обязанности первого заместителя председателя комитета. В феврале 2012 года назначен на должность первого заместителя председателя комитета. В ноябре 2012 года — первый заместитель министра культуры и туризма Рязанской области.

Женат, воспитывает двух дочерей.