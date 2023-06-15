Виталий Артёмов рассказал об уборке Рязани, туристическом коде центра города и количестве мест в школах

Исполняющий обязанности мэра Рязани Виталий Артёмов после отчёта о работе администрации города за прошлый год ответил на вопросы депутатов Рязанской городской думы.

Провучал вопрос об уборке и содержании Рязани и ближайших планах в этом направлении.

По словам Виталия Артёмова, сейчас основной объём работ по содержанию и уборке городских территорий ведёт Дирекция благоустройства города.

Виталий Артёмов: «Необходимо переходить на 2-уровневую систему управления, восстанавливать территориальные органы по районам города. Частично им нужно передавать полномочия и ресурсы, чтобы они могли поддерживать в нормальном состоянии всю вверенную им территорию»

Другой вопрос касался внедрения туристического кода центра Рязани и изменений, которые произойдут в городе по итогам реализации этого гранта.

Виталий Артёмов отметил, что цель участия в конкурсе на получение гранта – повысить туристскую привлекательность Рязани внедрением комплексной системы навигации, замены рекламных вывесок, не отвечающих требованиям дизайн-кода, установки малых архитектурных форм, туалетов и архитектурной подсветки зданий.

Проект реализуют до конца текущего года на площади 100 гектаров, включая центральные улицы города и активно посещаемые туристами территории.

По поводу нехватки мест в школах и.о. градоначальника сообщил, что проблема постепенно решается. К 2025 году количество школьных мест в Рязани увеличится на 4600, или на 10% от нынешнего уровня.

В вузах готовят преподавательские кадры для новых школ. По целевому набору обучается 63 студента – будущие учителя, которые гарантированно придут в рязанские школы.

Виталий Артёмов: «Администрация города будет прилагать максимум усилий, чтобы попасть во все возможные федеральные и региональные программы по строительству образовательных учреждений»

И.о. главы городской администрации подчеркнул, что это происходит при максимальной поддержке губернатора Павла Малкова. При содействии главы Рязанской области город начал тесно сотрудничать с федеральным Фондом развития территорий. Фонд, в частности, помогает реализовывать проекты комплексной застройки городских территорий.

Сейчас при поддержке Фонда разработаны документы, которые дадут полную картину по расселению ветхого и аварийного жилого фонда, строительству нового жилья и обеспечению территорий современной инфраструктурой и комфортной средой.

По словам Виталия Артёмова, «такая глубина проработки создаёт хорошие предпосылки для привлечения внебюджетных инвестиций».

Задали и.о. мэра и вопрос о работе системы теплоснабжения.

Виталий Артемов подчеркнул, что город будет подготовлен к предстоящему отопительному сезону. Для обеспечения надёжного теплоснабжения потребителей МУП «РМПТС» составлен план мероприятий по подготовке оборудования к предстоящему отопительному периоду. При этом учтут степень износа и количество повреждений. Выполнение ремонтной программы РМПТС контролируется в ежедневном режиме.

Виталий Артёмов также отметил задачу увеличения объёмов капремонта теплосетей, замены самых изношенных участков трубопроводов, на которых возможны аварийные отключения. Для этих целей планируется привлекать дополнительное финансирование в рамках действующих федеральных и региональных программ.

Что касается жалоб жителей по отоплению отдельных квартир, это обязанность управляющих компаний. Регулировать внутридомовые системы отопления должны именно они. Виталий Артемов отметил, что контроль за работой управляющих компаний осуществляет Госжилинспекция, с которой сейчас обсуждается более тесное взаимодействие.