Четверг, 15 июня, 2023
На главнуюОрганы властиАдминистрация

Виталий Артёмов рассказал об уборке Рязани, туристическом коде центра города и количестве мест в школах

Татьяна Проводина
Фото с сайта администрации Рязани

Исполняющий обязанности мэра Рязани Виталий Артёмов после отчёта о работе администрации города за прошлый год ответил на вопросы депутатов Рязанской городской думы.

Провучал вопрос об уборке и содержании Рязани и ближайших планах в этом направлении.

По словам Виталия Артёмова, сейчас основной объём работ по содержанию и уборке городских территорий ведёт Дирекция благоустройства города.

Виталий Артёмов: «Необходимо переходить на 2-уровневую систему управления, восстанавливать территориальные органы по районам города. Частично им нужно передавать полномочия и ресурсы, чтобы они могли поддерживать в нормальном состоянии всю вверенную им территорию»

Другой вопрос касался внедрения туристического кода центра Рязани и изменений, которые произойдут в городе по итогам реализации этого гранта.

Виталий Артёмов отметил, что цель участия в конкурсе на получение гранта – повысить туристскую привлекательность Рязани внедрением комплексной системы навигации, замены рекламных вывесок, не отвечающих требованиям дизайн-кода, установки малых архитектурных форм, туалетов и архитектурной подсветки зданий.

Проект реализуют до конца текущего года на площади 100 гектаров, включая центральные улицы города и активно посещаемые туристами территории.

По поводу нехватки мест в школах и.о. градоначальника сообщил, что проблема постепенно решается. К 2025 году количество школьных мест в Рязани увеличится на 4600, или на 10% от нынешнего уровня.

В вузах готовят преподавательские кадры для новых школ. По целевому набору обучается 63 студента – будущие учителя, которые гарантированно придут в рязанские школы.

Виталий Артёмов: «Администрация города будет прилагать максимум усилий, чтобы попасть во все возможные федеральные и региональные программы по строительству образовательных учреждений»

И.о. главы городской администрации подчеркнул, что это происходит при максимальной поддержке губернатора Павла Малкова. При содействии главы Рязанской области город начал тесно сотрудничать с федеральным Фондом развития территорий. Фонд, в частности, помогает реализовывать проекты комплексной застройки городских территорий.

Сейчас при поддержке Фонда разработаны документы, которые дадут полную картину по расселению ветхого и аварийного жилого фонда, строительству нового жилья и обеспечению территорий современной инфраструктурой и комфортной средой.

По словам Виталия Артёмова, «такая глубина проработки создаёт хорошие предпосылки для привлечения внебюджетных инвестиций».

Задали и.о. мэра и вопрос о работе системы теплоснабжения.

Виталий Артемов подчеркнул, что город будет подготовлен к предстоящему отопительному сезону. Для обеспечения надёжного теплоснабжения потребителей МУП «РМПТС» составлен план мероприятий по подготовке оборудования к предстоящему отопительному периоду. При этом учтут степень износа и количество повреждений. Выполнение ремонтной программы РМПТС контролируется в ежедневном режиме.

Виталий Артёмов также отметил задачу увеличения объёмов капремонта теплосетей, замены самых изношенных участков трубопроводов, на которых возможны аварийные отключения. Для этих целей планируется привлекать дополнительное финансирование в рамках действующих федеральных и региональных программ.

Что касается жалоб жителей по отоплению отдельных квартир, это обязанность управляющих компаний. Регулировать внутридомовые системы отопления должны именно они. Виталий Артемов отметил, что контроль за работой управляющих компаний осуществляет Госжилинспекция, с которой сейчас обсуждается более тесное взаимодействие.

Виталий Артёмов рассказал об уборке Рязани, туристическом коде центра города и количестве мест в школах

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

На улице Нахимова отремонтировали асфальт

Ситуацию удалось оперативно изменить благодаря руководителю МП «Комплекс» Михаилу Белькевичу и депутату гордумы Андрею Кашаеву.

В Рязанской области предъявили обвинение женщине, оставившей новорождённую дочь в лесополосе

Сейчас ребёнок находится в перинатальном центре и получает квалифицированную помощь медиков.

Подросток на мопеде пострадал в ДТП с легковушкой в Рязанской области

14-летний подросток не имел права управления ТС.

16-17 июня в Рязанской области ожидается жара 30-31 градус

МЧС призывает граждан не разводить костры, не бросать непотушенные спички и окурки и воздержаться от посещения лесов.

ВТБ предложил условия льготной ипотеки для молодежи

Банк считает необходимым запустить для них софинансируемые государством вклады, которые затем можно использовать в качестве первого взноса, а на время стройки нового жилья – помогать им субсидией на аренду.

Представители ветеранских организаций Рязанской области обсудили роль военной службы по контракту

Участник боевых действий в Афганистане и на Северном Кавказе Валерий Конопацкий отметил, что государство сейчас предоставляет достойные выплаты служащим по контракту.

Виталий Артемов: «Мы и в дальнейшем продолжим оказание помощи мобилизованным, добровольцам и их семьям»

Наряду с федеральными и региональными мерами поддержки участников СВО и их семей были установлены и городские меры поддержки.

53 дворовых территорий благоустроят в Рязани в 2023 году

По результатам рейтингового голосования 2022 года в текущем году благоустроят парк имени Гагарина, Черезовские пруды со стороны Новосёлов, площадь Победы в комплексе с пешеходной зоной Малого шоссе, и Лесопарк – от первого разворотного круга до озера Ореховое.

На ремонт дорог в Рязани в 2023 году потратят 1 млрд 100 млн рублей

Общая протяжённость отремонтированных дорог в прошлом году составила 47 км.

Виталий Артёмов рассказал об инфраструктуре ЖКХ Рязани

И.о. мэра Рязани выступил перед депутатами Рязанской городской думы с отчётом за прошлый год.

Бюджет Рязани по доходам в 2022 году превысил план на 2,4%

На социальную сферу потратили 63% от общего объёма — примерно 11,8 млрд рублей. Больше четверти всех расходов пришлось на дороги и ЖКХ.

ВТБ и «Открытие» создают единую платформу для обслуживания клиентов среднего и малого бизнеса

Цифровая платформа будет доступна 1,3 млн клиентов СМБ группы ВТБ и новым пользователям.
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации