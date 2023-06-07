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Виталий Артёмов осмотрел площадку будущей школы в Семчине

7info

7 июня исполняющий обязанности главы администрации города Рязани Виталий Артемов посетил площадку в микрорайоне Семчино, где начинается строительство общеобразовательной школы на 1100 мест в рамках госпрограммы РФ «Развитие образования». В выездном совещании также приняли участие депутат Рязанской городской Думы Галина Трушина, заместитель главы администрации Михаил Ромодин, начальник управления капитального строительства Дмитрий Лощинин, представители концессионера и подрядчика, общественность.

Осенью 2022 года администрацией Рязани было заключено концессионное соглашение по проектированию, строительству и эксплуатации школы в микрорайоне Семчино. Строительство школы будет осуществляться в 2023–2024 годах.

Подписание соглашения стало возможным благодаря участию Губернатора Павла Малкова и корпорации ВЭБ.РФ. Рязанская область победила в 3-й очереди отбора проектов для предоставления субсидий из федерального бюджета — софинансирование по госпрограмме составит 1,2 млрд. рублей. Общая сумма проекта — 2,5 млрд. рублей. Концессионером выступает проектная компания ГК «ПроШкола» — ООО «ПроШкола № 58». По окончании строительства право собственности на школу будет принадлежать администрации города.

В соответствии с условиями Концессионного соглашения выбор подрядной организации осуществляется Концессионером. 10 мая после конкурсных процедур заключен контракт на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ.

С учетом плотной застройки микрорайона Семчино администрацией выделена территория общей площадью 6,8 га, на которой будет размещено здание школы с комплексно благоустроенной прилегающей территорией.

Подрядчик планирует начать работы с 5 июля. Сроки выполнения всех этапов работ будут строго контролироваться.

Виталий Артёмов осмотрел площадку будущей школы в Семчине
Виталий Артёмов осмотрел площадку будущей школы в Семчине
Виталий Артёмов осмотрел площадку будущей школы в Семчине

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