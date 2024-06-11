Виталий Артёмов ответил на вопросы депутатов

11 июня глава администрации Виталий Артемов рассказал об итогах социально-экономического развития города за 2023 год, основных показателях в социальной, экономической сферах, сфере городского хозяйства, а также перспективах развития города. После отчета он ответил на вопросы депутатов Рязанской городской Думы.

Так одна из тем касалась спила аварийных деревьев.

Виталий Артемов отметил, что 2023 год силами ДБГ и подрядчиков спилено 3606 деревьев. Работы по валке и обрезке деревьев ведутся на постоянной основе. Однако в связи с большим количеством заявок, работы по валке деревьев выполняются в первую очередь там, где возникла угроза для безопасности людей. Только в ЦПКиО во время субботника 8 июня было спилено 218 деревьев, представляющих угрозу.

«Для увеличения темпов работ рассматривается вопрос приобретения ломовоза в лизинг и при возможности включения в бюджет дополнительных средств на валку и вывоз деревьев», – сказал он.

Еще один вопрос касался бесхозяйных, брошенных электрических сетей, расположенных на территории города Рязани.

Отвечая на вопрос депутатов, Виталий Артемов подчеркнул, что работа по оформлению сетей проводится системно. Это касается не только освещения, но и теплоснабжения, водоснабжения и канализации. Каждый процесс занимает больше года, иногда доходит до судебных разбирательств. В 2023 году принято на баланс муниципалитета 14,7 километров электросетей.

Также прозвучал вопрос, касающийся реализации второго этапа Стратегии развития города Рязани.

Как отметил Виталий Артемов, стратегия Рязани была принята в 2021 году, ее реализация разбита на три этапа: 2021-2023 гг., 2024-2026 гг., 2027-2030 гг. Сейчас завершен первый этап. Из 90 показателей Стратегии на первом этапе достигнуто и перевыполнено 58.

«Это системная проблема, над которой мы работаем вместе с вами. С 2024 года мы приступили к новому этапу реализации Стратегии. Для оценки также предусмотрено 90 показателей. Считаю, что в Стратегию необходимо внести изменения с учетом новых нацпроектов. Предлагаю создать рабочую группу с депутатами по аналогии при формировании Стратегии и к концу года внести изменения», – подчеркнул глава администрации города Рязани Виталий Артемов.

Среди вопросов – состояние ул. Интернациональной – главной магистрали большого микрорайона Канищево.

Виталий Артемов рассказал, что администрацией города Рязани подготовлено обоснование капитального ремонта указанной автомобильной дороги с приложением технико-экономических показателей и сметы контракта, предметом которого одновременно являются подготовка проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. Общая стоимость работ в ценах 2023 года составляет более 1,2 млрд. руб., в том числе разработка проектной документации 34 млн. руб. В связи с дефицитом средств бюджета города Рязани заключить указанный муниципальный контракт за счет собственных средств не представляется возможным. Выполнение указанных мероприятий возможно только с привлечением средств из вышестоящих бюджетов.

«В текущем году планируется выполнить работы по восстановлению изношенного верхнего слоя асфальтобетонного покрытия на автомобильной дороге по ул. Интернациональная на площади 12600 м2», – отметил глава администрации.

Также прозвучал вопрос, касающийся уборки и содержания города и планов на ближайшую перспективу в этом направлении.

Виталий Артемов рассказал о том, что разработаны и утверждены стандарты уборки города. Проведен анализ обращений граждан, ПОС и инцидентов. Разобрана схема планирования уборки города и разницы с фактическим выполнением работ. Проведена оценка производственных потерь.

«Утверждены маршруты механизированной уборки дорог и тротуаров. Для уборки тротуаров приобретаем дополнительно 20 мини КДМ, которые очищают и посыпают тротуары. Технику разработал Ряжский авторемонтный завод на базе УАЗа. Уборку дорог и тротуаров будем проводить по титульным спискам согласно графику», – отметил глава городской администрации.

Кроме того, он также отметил, что бригады ручной уборки, которые очищают остановки и пешеходные переходы, будут усиливаться техникой, что позволит быстрее расчистить заездные карманы и площадки для посадки пассажиров. Также запланировано приобретение автобусов для переезда бригад ручного труда от остановки к остановке. Помимо этого, предусмотрено создание дополнительной базы дозаправки противогололедными реагентами.