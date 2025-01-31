Виталий Артёмов на личном приёме рассмотрел обращения рязанцев по вопросам ЖКХ и безопасности на дорогах

Глава администрации Рязани Виталий Артёмов провел личный прием граждан в Штабе общественной поддержки «Единой России». Среди ключевых тем — передача канализационной насосной станции в муниципальную собственность, водоснабжение садового товарищества и обустройство «лежачих полицейских» у социальных объектов.

Передача КНС в ЖК «Смайлино»

Жители ЖК «Смайлино» обратились с просьбой передать канализационную насосную станцию (КНС) на баланс муниципального предприятия «Водоканал». Сейчас станция расположена на частной земле и не стоит на кадастровом учете. Собственник участка выразил готовность оформить объект, после чего будет рассмотрен вопрос о его передаче в муниципальную собственность.

Вопрос водоснабжения СТ «Медик»

Председатель садового товарищества «Медик» обратилась за содействием в урегулировании спора с «Водоканалом». Проблема возникла после ликвидации товарищества предыдущим руководством и банкротства. В 2019 году водоснабжение было прекращено из-за долгов, но в 2023 году выявлена незаконная врезка в водопровод. В настоящее время объект отключен, а дальнейшее взаимодействие будет обсуждаться после решения суда.

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Обеспечение безопасности дорожного движения

Жители поселка Строитель подняли вопрос установки «лежачих полицейских» у школы №49, КДЦ «Вдохновение», филиала библиотеки №10 и ДШИ №3. Представители управления транспорта сообщили, что работы возле школы запланированы до 1 сентября 2025 года. Остальные объекты могут быть включены в областную программу поддержки местных инициатив. Также специалисты изучат возможность установки ограничителей уже в этом году.

По всем обращениям даны разъяснения, а профильным ведомствам поручено проработать вопросы и найти решения.